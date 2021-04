Alexandru Rafila, despre Vlad Voiculescu: Are un program personal / Să te trezești după 3 luni că ai o problemă și vrei s-o rezolvi sâmbătă seară, asta nu cred că e o abordare profesionistă (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a criticat din nou modul în care ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează în plină pandemie de coronavirus. Rafila l-a acuzat pe Voiculescu de faptul că a chemat managerii de spitale din București la o discuție despre paturile ATI sâmbătă seară, când problema e veche de luni. Deputatul social-democrat l-a mai acuzat pe ministrul USR-PLUS că are o agendă personală, separată de obiectivele Guvernului.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

