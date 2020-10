Alexandru Rafila, la prezentarea soluțiilor PSD pentru gestionarea pandemiei: „Din păcate, de multe ori a existat o abordare de natură politică a situației generate de infecția cu noul coronavirus” (VIDEO)

Alexandru Rafila a prezentat, marți, mai multe soluții propuse de PSD pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. În acest context, el a subliniat, printre altele, că este important să poată fi crescută capacitatea sistemului de sănătate publică să identifice cazurile de persoane bolnave, să existe un acces facil la testare, să existe disponibilitate la nivelul asistenței medicale să trateze toate categoriile de pacienți, nu numai pe cei infectați cu noul coronavirus – „și un lucru esențial, să avem o comunicare profesionistă, care să convingă populația că este un partener al sistemului de sănătate și al sistemului public în general”.

