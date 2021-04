Alexandru Rafila: Evident că ni se pare că Raed Arafat a făcut prea mult, când Ministerul Sănătății n-a făcut nimic. Nu știu dacă e de reproșat că a gestionat o situație care nu e în responsabilitatea lui (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a susținut joi, pentru B1 TV, că Raed Arafat și Departamentul pentru Situații de Urgență nu pot fi neapărat blamate dacă au intervenit în situații care nu țin de competența lor, atât tmp cât domeniile respective intrau în responsbailitatea Ministerului Sănătății, iar acesta nu a făcut nimic.

Alexandru Rafila a afirmat întâi că Raed Arafat nu poate fi blamat pentru simplul fapt că a intervenit în situații în care Ministerul Sănătății avea o responsabilitate, dar nu a făcut nimic: „Nu cred că e decupat, cel puțin de către mine. Eu nu sunt nici prieten cu dl Arafat, ba chiar au fost momente când lucram amândoi la Ministerul Sănătății și am avut poziții divergente. Sigur, au fost situații în care poate a exagerat sau putea face lucrurile mai bine, dar nu-i pot pune în cârcă lucruri care țin de administrarea și organizarea spitalelor. Dânsul se ocupă cu intervenția în sine. Dacă Ministerul Sănătății e absent în zona organizării de sănătate publică, faptul că dânsul a făcut după cum știe, poate nu știe cum trebuie, dar Ministerul Sănătății a lăsat terenul liber... Ministerul trebuia să aibă obiecții poate la activitatea sa, care să spunem că a preluat atribuții ale Ministerului, că acolo nu avea nimeni niciun fel de responsabilitate”.

