Alexandru Rafila: Începerea școlii trebuie să fie într-un mediu în care oamenii știu ce au de făcut. Sunt chestiuni menționate, cum ar fi testarea copiilor, care nu sunt explicate cum se fac (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a vorbit despre redeschiderea școlii, pe B1 TV, vineri seară, și a explicat că sunt două categorii de persoane îngrijorate, părinții și profesorii, în condițiile în care copiii, mai ales cei mici, sunt dornici să își revadă colegii și dascălii. În acest context, medicul a reclamat că există lucruri care au fost menționate de autorități în regulamentul pentru revenirea la clase, dar pentru care „nu avem încă procedura operațională efectivă și materialele necesare pentru realizarea acestei proceduri”.

