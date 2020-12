Alexandru Rafila: Mă voi vaccina în aprilie cel mai probabil / Cred că acele cheltuieli cauzate de „festivitățile” pentru primirea vaccinului au costat mai mult decât vaccinul primit (VIDEO)

Alexandru Rafila, deputat PSD și reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății, a declarat că se va vaccina împotriva COVID-19 „în luna aprilie cel mai probabil” pentru că, deși a trecut prin infecție și a ieșit recent din izolare, „e nevoie și de o consolidare a răspunsului imun, iar vaccinul oferă această oportunitate”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.