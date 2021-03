Alexandru Rafila: Măsurile nu sunt explicate, ci sunt comunicate, iar unele dintre ele nu au niciun fel de rost, decât rostul să irite populația (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a vorbit despre protestele anti-restricții din țară, marți seară, pe B1 TV, și s-a arătat de părere că unii oameni „se manifestă nepermis de zgomotos și de trivial” la adresa medicilor, însă a adăugat că „trebuie să înțelegem că poate să fie și manifestarea unei lipse de comunicare corectă a situației, unei lipse de explicare a măsurilor care au fost luate”.

