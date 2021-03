Alexandru Rafila: „Ministerul Sănătății nu funcționează. Nu poți să discuți cum gestionezi pandemia, când principala instituție a administrației publice centrale e nefuncțională” (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că introducerea, respectiv ridicarea restricțiilor anti-COVID-19 ar trebui să țină cont de mai mulți indicatori, că ar trebui să se testeze mai mult și că măsurile impuse ar trebui să țină cont de situația reală din teren.

Rafila a explicat faptul că degeaba se impun restricții în zonele așa-zis roșii, dacă alte zone sunt ”verzi” doar pentru că acolo se testează mai puțin. Într-o astfel de situație, „aceste așa-zis zone verzi vor reprezenta furnizori de infecție pentru alte localități”, a avertizat specialistul.

Deputatul a mai acuzat că, în plină pandemie, Ministerul Sănătății pur și simplu nu funcționează.

