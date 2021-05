Alexandru Rafila (PSD), despre explicațiile Ioanei Mihăilă privind raportarea deceselor: Am înțeles trebuie să fie bine ca să nu fie rău, adică n-am înțeles nimic / Inadverențele se puteau observa în fiecare zi (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a ironizat explicațiile oferite de Ioana Mihăilă privind diferențele înregistrate la raportarea deceselor și a explicat că bazele de date în cauză sunt la Ministerul Sănătății, care are un centru de comandă însărcinat cu coordonarea acestora. „Or, inadvertențele se puteau observa în fiecare zi”, a spus social-democratul, joi seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

