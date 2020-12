Alexandru Rafila (PSD): Ocuparea pozițiilor de conducere în Parlament trebuie să reflecte rezultatul alegerilor (VIDEO)

Alexandru Rafila, deputat PSD de București, a insistat, luni, că funcțiile de conducere din Parlamentul României trebuie să reflecte voința românilor, exprimată la alegerile legislative din 6 decembrie. El a mai precizat că la șefia comisiilor trebuie să ajungă oameni specializați pe diverse domenii de activitate.

Întrebat dacă PSD va susține alegerea președintelui PNL, Ludovic Orban, în fruntea Camerei Deputaților, Alexandru Rafila a răspuns: „PSD va susține respectarea algoritmului rezultat în urma alegerilor. Unul din trei parlamentari sunt din PSD. Ocuparea pozițiilor de conducere, inclusiv de președinți ai comisiilor de resort ale Parlamentului, trebuie să țină foarte clar cont de votul cetățenilor pe de o parte, iar în fruntea comisiilor trebuie să fie, totuși, persoane specializate care înțeleg despre ce e vorba și pot să răspundă nevoilor Parlamentului în ceea ce privește promovarea diverselor legi pe care parlamentul le poate da în fiecare sector de activitate”.

