Alexandru Rafila (PSD) susține că „respingerile repetate ale PNRR” ar trebui „să ne dea de gândit serios asupra competenței acestui Guvern” (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila, a declarat marți, pentru B1 TV, că actuala coaliție de guvernare nu stăpânește majoritatea în Parlament, lucru demonstrat, spune Rafila, de faptul că aceasta nu a avut suficiente voturi în sală pentru a pica moțiunea simplă contra ministrului Cristian Ghinea. De altfel, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a insistat că votul a fost fraudat și că moțiunea ar fi trecut cu voturile parlamentarilor prezenți în sală, însă aleșii Puterii au adunat și voturile online.

Cât despre moțiunea de cenzură ce va fi depusă de PSD săptămâna viitoare, Alexandru Rafila a susținut că, dincolo de a fi un demers democratic, aceasta are rolul de a schimba Guvernul. Rafila a precizat că moțiunea e un instrument util și că „respingerile repetate” ale Planului Național de Redresare și Reziliență „ trebuie să ne dea de gândit serios asupra competenței acestui Guvern”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

