Alexandru Rafila: Secvențierea nu se face la întâmplare, ci la tulpinile suspecte / Cred că România a ajuns pe unul din ultimele locuri în UE la incidență, un lucru bun – dacă e și real (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a explicat că secvențierea nu se efectuează în cazul tuturor tulpinilor izolare sau în cazul celor pe care le luăm întâmplător într-o anumită zi, ci numai la cele suspecte. Medicul a mai adăugat că bilanțul cazurilor confirmate zilnic de infecție cu SARS-CoV-2 dă impresia că nu avem o răspândire largă a variantei britanice. „Țările în care această tulpină a devenit dominantă înregistrează un număr mare de cazuri”, a mai spus el, vineri seară, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.