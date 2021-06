Alexandru Rafila: Suntem pe locul 25 în UE ca număr de doze administrate la 100 de locuitori. O bună acoperire vaccinală ar putea să oprească un eventual al patrulea val. Eficacitatea vaccinului, mai mică la noile mutații (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila susține că România se află pe locul 25 în UE în ceea ce privește numărul de doze de vaccin anti-COVID-19 administrate la suta de locuitori. La „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, el a explicat că o bună acoperire vaccinală ar putea să oprească sau să diminueze un eventual al patrulea val pandemic, precizând totodată că eficacitatea vaccinării este mai mică în fața noilor variante de SARS-CoV-2, „probabil că undeva în jur de 60% - 70%, cel puțin pentru tulpina indiană”.

