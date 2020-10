Alexandru Rafila: Tatăl meu a lucrat, până în iunie 1949, în aparatul Securității, dar nu a fost implicat în masacrul țăranilor. Nu văd unde e vina mea pentru că sunt fiul tatălui meu (VIDEO)

Alexandru Rafila, candidat PSD la Camera Deputaților, a confirmat duminică seară, pentru B1 TV, că este fiul lui Alexandru Rafila senior, fost șef al Securității Arad. Presa a relatat recent că seniorul a fost responsabil de masacrul armat de pe Valea Crișului Alb, la sfârșitul anilor '40. Candidatul social-democrat a susținut, însă, că tatăl său nu a fost implicat în masacrul țăranilor și că a fost dat afară din Securitate și din PCR, în iunie 1949, tocmai „pentru că nu era corespunzător sarcinilor”.

Întrebat dacă tatăl său a lucrat în aparatul Securității, Alexandru Rafila a răspuns: „Da, a lucrat până în iunie 1949”.

„În primul rând că filmul respectiv, Memorialul Durerii, cu tatăl meu nu a fost obiectiv. Pentru că, dincolo de lucrurile pe care el le-a făcut și cu care eu nu sunt de acord - adică, în mod evident, apartenența la Securitate în acea perioadă, din punctul meu de vedere, este un lucru absolut condamnabil - a pus în paralel un film despre uciderea unor țărani din județul Arad. Acel lucru s-a întâmplat după două luni și jumătate după ce tatăl meu fusese exclus din Securitate, dat afară din PCR, el era membru de partid. Iar tatăl meu ulterior a avut de suferit, a fost exclus din Facultatea de Medicină timp de șase luni, pentru că a fost considerat un element dușmănos”, a explicat Rafila, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.