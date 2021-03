Alexandru Rafila: Testările sunt insuficiente în unele județe, lucru sesizat și de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, dar doar constatat, nu și rezolvat / Evident, ne găsim într-o situație limită (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că evoluația epidemiei de coronavirus în România e îngrijorătoare, iar dacă numărul de infectări va continua să crească în același ritm, atunci „evident că va fi depășită capacitatea de îngrijire în Terapie Intensivă”. Rafila a mai spus că ar trebui regândit sistemul de împărțire a unităților medicale în spitale COVID și non-COVID și i-a reproșat ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, faptul că a remarcat testarea insuficientă, dar nu a făcut nimic pentru a rezolva această problemă.

Dinamica situației e „preocupantă, chiar îngrijorătoare pentru că aceste cifre 5.000 - 6.000 de cazuri pe zi poate nu spun prea multe, dacă comparăm ce era în lunile octombrie - noiembrie. Dar vedem că nivelul de solicitare a sistemului de sănătate e similar”, a declarat Rafila, pentru B1 TV.

Deputatul PSD a reproșat apoi ministrului USR-PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu, faptul că nu a făcut nimic pentru a crește capacitatea de testare: „Evident că lucrul ăsta se datorează unei testări insuficiente în unele județe din țară, lucru sesizat de altfel și de ministrul Sănătății, dar doar constatat, nu și rezolvat sau cel puțin să existe o intenție legată de rezolvarea acestei situații”.

