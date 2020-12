Alexandru Rafila: „Trebuie să convingem cel puțin 70% - 80% din populație să se vaccineze”. Cum arată o posibilă reformă în Sănătate pentru reprezentantul României la OMS (VIDEO)

Joi seara, în direct pe B1 TV, profesorul Alexandru Rafila a discutat despre cum ar putea arăta o reformă în Sănătate în viziunea sa. Deputatul PSD a explicat și ce ar trebui să aducă serviciile de sănătate publică cetățenilor.

Profesorul Alexandru Rafila a oferit o serie de detalii despre cum ar trebui să arate o reformă în domeniul Sănătății, precizând că el pledează pentru profesionalizarea DSP-urilor și a spitalelor din țară.

„Lipsa de înțelegere a modului în care funcționează sănătatea publică într-o țară și care este scopul ei mai ales într-o pandemie, nu se poate defini într-o reformă. (...) Eu pledez pentru profesionalizarea Direcțiilor de Sănătate Publică, a spitalelor aflate în Subordinea Ministerului Sănătății sau a autorităților locale. Cred că aceasta este calea, dacă vrem să ieșim și așa s-ar descrie reforma.

Reformă înseamnă și să le oferim oamenilor servicii medicale cât mai aproape de casa lor, pe care să le poată accesa permanent, nu să meargă să se înghesuie la Camerele de Cardă. Asta nu înseamnă acces la servicii de sănătate (...) Așa ar trebuie să fie și în România și cum dă exemplu și OMS, cu privire la accesul la servicii punlice de sănătate”, a declarat Alexandru Rafila, pentru B1 TV.

„E nevoie să convingem cealaltă jumătate de populație, pentru că un studoiu al OMS, arată că disponibilitatea este în jur de 50%, iar noi trebuie să convingem cel puțin 70% - 80% din populație să se vaccineze. Campania de informare și seriozitatea și profesionalismul acestei campanii și să nu venim din surse oficiale cu informații abrante. Nu trebuie să facem așa ceva!”, a ținut să precizeze profesorul Alexandru Rabila, pe B1 TV.

