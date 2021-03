Alexandru Rafila: Vlad Voiculescu, ultimul care ar trebui să discute despre desconsiderarea medicilor. Nu face altceva decât să încerce să compromită corpul medical (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a criticat pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, despre care spune că, atât în acest mandat, cât și în cel din guvernarea Cioloș, nu a făcut „altceva decât să încerce să compromită corpul medical”. „Nu cred că a avut o atitudine care a fost în vreun fel în favoarea medicilor – ci dimpotrivă, medicii erau vinovați sau populația era vinovată, dânsul era cel mai bun gestionar al sistemului de sănătate, pe care de fapt nu îl gestionează”, a declarat reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, marți seară, pe B1 TV.

