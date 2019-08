EXCLUSIV // Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu: Am auzit de la televizor de Nicușor Oacă / Am văzut că era o semnătură pentru un teren, dar probabil nici fratele meu nu știa despre ce e vorba (FOTO)

EXCLUSIV // După ce senatorul PSD de Olt, Paul Stănescu, a afirmat, marți, că nu cunoaște niciun interlop din județul Olt, jurnalista Sorina Matei a publicat pe Facebook un document care dovedește contrariul.

Este vorba despre un aviz dat pe data de 21 martie 2013 de Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, condusă chiar de către fostul președinte al CJ Olt, Paul Stănescu, pentru construirea unui parc cu panouri fotovoltaice întins pe 17 hectare, la Caracal. Beneficiarul direct este Nicușor Oacă, despre care media locală și centrală a scris că este unul dintre șefii clanurilor interlope din oraș. (Detalii AICI)

B1.ro a încercat să obțină o poziție oficială din partea familiei Stănescu despre acest subiect, dar Paul Stănescu nu a răspuns până acum mesajelor noastre repetate. În schimb, fratele acestuia, Alexandru Stănescu, a acceptat să discute despre acest subiect. De altfel, Alexandru Stănescu comentase marți, pentru B1.ro, plângerea penală făcută de Alexandru Cumpănașu la Parchet în cazul parlamentarilor de Olt. (Detalii AICI)

Ce spune Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu

„Am văzut la Sorina Matei, dar nici nu mă interesează. V-am spus de ieri că nu am auzit de nici un Oacă, acum am auzit de la televizor de Nicușor Oacă. Am văzut la televizor, nici nu știu despre ce vorba, sincer. Am văzut un teren, dar probabil nici el (Paul Stănescu nr) nu știa despre ce e vorba. Adică e normal să aprobi un teren pentru o investiție. Sunt convins că e o speculație la situația asta”, a declarat Alexandru Stănescu în exclusivitate pentru B1.ro.

Reamintim că marți Alexandru Cumpănașu a depus la Parchet o plângere penală împotriva tuturor parlamentarilor de Olt, pentru ca aceștia să fie audiați în legătură cu legăturile cu rețelele de crimă organizată din zonă.

Prima postare a Sorinei Matei despre legăturile dintre Paul Stănescu și Oacă

A doua postare a Sorinei Matei despre legăturile dintre Paul Stănescu și Oacă