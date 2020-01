Ministrul Mediului, despre aplicațiile privind poluare: "Singurele date care sunt transmise și acceptate de către Comisia Europeană sunt cele din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului" (VIDEO)

Subiectul poluării a devenit unul extrem de îngrijorător în acest început de an în condițiile în care în București au fost înregistrate la început de an valori record privind particulele în suspensie. Mai mult, trei orașe din țară (București, Iași și Brașov) au intrat sub monitorizarea Comisiea Europei privind calitatea aerului.

Întrebat de B1.ro privind aplicațiile care măsoară poluarea și valorile arătate, ministrul Mediului, Costel Alexe, a arătat că inistuția pe car eo conduce este mereu în căutare de modernizare a aparaturii disponibile, dar în raport cu Comisia Europeană singurele date transmise și acceptate sunt cele din rețeaua națională care aparține de Ministerul Mediului.

"Toate cele trei administrații din țară și-au manifestat interesul de a suplimenta sau de a își crea propriile rețele de monitorizare a calității aerului. Am încurajat acest lucru așa cum o fac, și le mulțumesc încă odată, organizațiile non-guvernamentale subliind încă odată că interesul ministerului este să își modernizeze și să își îndesească rețeaua, spunând doar că în relația cu Comisia Europeana singurele date care sunt transmise și acceptate sunt cele din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului deținută de Ministerului Mediului.

Ceea ce transmite Ministerul Mediului către Comisia Europeană sunt medii zilnice. Ceea ce vedem și eu și cetățenii sunt niște date culese secvențiale la un moment dat sau o zi", a subliniat Costel Alexe.

