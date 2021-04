Alexey Grishaev, persona non grata în România. Florin Cîțu: Decizia de astăzi nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în alte țări din UE

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni că Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar din Ambasada Rusiei la București, a fost declarat persona non grata pe teritoriul României, iar premierul Florin Cîțu a explicat luni seară că decizia de astăzi, una „asumată”, „nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în alte țări din Uniunea Europeană”.

Întrebat luni seară, la TVR 1, dacă vor mai fi luate și alte măsuri precum cea de astăzi, având în vedere că mai multe state europene au reacționează la acțiunile rusești, iar marți are loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, primul-ministru a explicat: „Ședințele CSAT nu sunt publice, în primul rând, dar referitor la comunicatul de astăzi, eu nu aș lega-o pe seama unei campanii sau a unei reacții solidare cu ceea ce se întâmplă în alte țări. În România a fost o decizie luată, asumată, și am mers mai departe. O luam oricum. A fost o decizie pe care o luam și nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în alte țări din Uniunea Europeană”.

„Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a domnului Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar în cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, având în vedere că activitățile și acțiunile sale contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961. Aceste elemente au fost comunicate părții ruse astăzi, 26 aprilie 2021, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, a ambasadorului Federației Ruse la București, domnul Valery Kuzmin”, a precizat MAE, luni.

În replică, ambasadorul rus Valery Kuzmin a declarat că Moscova vede decizia Bucureștiului drept una neprietenoasă și își rezervă dreptul „de a lua măsuri relevante ca răspuns”.

„Această decizie este în mod incontestabil una neprietenoasă și nu îmbunătățește relațiile internaționale între Rusia și România”, a declarat ambasadorul Rusiei în România. „În conformitate cu Convenția de la Viena, autoritățile ruse își rezervă dreptul de a lua măsuri relevante ca răspuns”, a mai spus Valery Kuzmin, pentru TASS.