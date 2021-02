Alfred Simonis, către Vlad Voiculescu: Ne așteptam să faceți ce i-ați cerut lui Tătaru să facă, să verifice instalațiile de oxigen din spitale. Atât trebuia și să evitați tragedia de la ”Balș”. De asta trebuie să plecați!

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, i-a reproșat luni ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, faptul că nu a fost în stare să ia simple măsuri prin care tragedia de la spitalul ”Matei Balș” putea fi evitată. Simonis a insistat că social-democrații nu se așteptau ca Voiculescu să reformeze sistemul de sănătate în 50 de zile, dar putea măcar „să verifice instalațiile de oxigen din spitale”. Alfred Simonis a mai amintit că Vlad Voiculescu mereu a cerut demisia social-democraților când aceștia erau la putere și se întâmpla vreo tragedie. Prin urmare, acum trebuie el să plece.

Declarațiile au fost făcute în timpul dezbaterii moțiunii simple depusă în Parlament de PSD împotriva ministrului Vlad Voiculescu.

Alfred Simonis, critici pentru ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu

„V-am ascultat că implementați măsuri de reformare a sistemului de sănătate. Dacă implementați măsuri de reformare cum v-ați luat diploma, ne apucă bătrânețea și nu mișcați un pas. V-am auzit spunând că unui fost ministru i-a fost retrasă diploma. Dvs ce să vă retragă, domnule ministru? (...)

Ați spus că ne-am bătut joc de sănătate. Păi dacă atunci când majoram salarii cu 30-40% însemna bătaie de joc, ce înseamnă acest buget pe care l-ați produs dvs? (...)

Noi știm că domnul Vlăduț Voiculescu nu e singur. Are, evident, industria farmaceutică în spatele dânsului, are grupuri de interese, are privații din sănătate. Știm că-i are pe aceștia și nu e singur. Voi nu pe aceștia trebuie să-i apărați, ci pe românii care nu au tratamente, care nu au sănătate, care sunt bolnavi cronici. (...)

Ce ironie dramatică să fiți ministru al Sănătății chiar acum. Dvs care ați acuzat PSD în orice moment în care s-a întâmplat o tragedie în vremea în care PSD era la guvernare, dvs care sunteți protagonistul unui film despre Colectiv, film în care dădeați lecții tuturor. Aveți d e gând să faceți partea a doua despre ”Balș”, să explicați iar câte se puteau face, să fiți iar erou? (...)

L-ați acuzat pe Tătaru după tragedia de la Piatra Neamț. (...) Dacă ați fi avut o minimă decență, ați fi plecat acasă sau ați fi fost demis de premier. Nu ne așteptam ca în 50 de zile să faceți minuni, să reformați sistemul de sănătate. Ne așteptam să faceți ceea ce i-ați cerut lui Tătaru să facă, să verifice instalațiile de oxigen din spitale. Atât trebuia să faceți și să evitați tragedia de la ”Balș”. De asta trebuie să plecați! Și de asta, și pentru că dvs, Pîslaru, Barna, Cioloș ați cerut demisia ori de câte ori la guvernare era PSD și s-a întâmplat o tragedie”, a declarat Alfred Simonis, de la tribuna Parlamentului.

