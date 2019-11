Șeful deputaţilor PSD-iști, viață de lux din salariul de parlamentar (VIDEO)

Oare cum poţi să strângi averi din salarii de câteva mii de lei? Nu ştim, dar poate ne învaţă Alfred Simonis, şeful deputaţilor PSD-iști. Cu un salariu de 10.000 de lei pe lună, Simonis a reuşit să strângă o avere impresionantă, informează B1 TV.

Alfred Simonis face minuni cu salariul pe care îl câştigă în Parlamentul României. Deşi are un venit de 10.000 de lei pentru activitatea sa de deputat, iar soţia sa câştigă doar vreo 2.500 de lei pe lună, Alfred Simonis a strâns până la cei 35 de ani neîmpliniţi o avere frumuşică. Astfel, în ultima declarație de avere depusă, în iunie, Simonis declară două apartamente și o casă pe care le deține în prezent, dar și două „apartamente cu teren” vândute. Pe imobiliare a luat 82.000 de euro și peste 452.000 de lei. În total, cam 180.000 de euro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.