Alfred Simonis (PSD): Noi ne-am învățat ca de câte ori e dreapta la putere să spună că nu sunt bani. Ludovic Orban s-a luat, practic, la trântă cu pensionarii României

Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a vorbit despre propunerea social-democraților privind stimulentul financiar pentru profesori și susține că inițiativa are ca scop „buna funcționare și desfășurare a anului școlar”, ocazie cu care a criticat PNL și a respins acuzațiile venite dinspre liberali. „Evident că nu sunt preocupați de pensii, de alocații, de sporuri pentru medici sau pentru profesori”, a declarat el, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

