Alin Stoica, despre măsurile impuse în Sectorul 5: Am trimis primăriei opinia noastră că este nelegală decizia și că trebuie să și-o retragă (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Bucureștiului, a declarat, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că a transmis primăriei Sectorului 5 că decizia măsurilor impuse este nelegală și aceasta trebuie retrasă.

„Instituția prefectului are această atribuție, și anume să controleze legalitatea actelor pe care Administrația Publică Locală le emite. Într-o primă fază trebuie să fie o atitudine de colaborare și de aceea am trimis Primăriei Sectorului 5 opinia noastră că este nelegală decizia și că trebuie să și-o retragă. Dacă nu se vor conforma, atunci, cu siguranță, vom iniția o acțiune în instanță”, a afirmat acesta.

Prefectul a mai menționat că cetățenii care nu respectă în acest weekend măsurile impuse de Cristian Popescu Piedone nu pot fi sancționați.

„Dispozițiile sunt nelegale, iar ele nu pot produce efecte”, a completat el.

