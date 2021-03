Alin Stoica, prefectul Capitalei: Avem o presiune mare pe partea de personal medical. E dificil să atragem oameni / Măsurile propuse de DSP București sunt utile (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat joi, pentru B1 TV, că măsurile propuse de DSP București pentru limitarea transmiterii COVID-19 sunt utile, acestea au ajuns pe masa Guvernului, iar el e convins că ele vor fi luate în considerare. Stoica a precizat că principala problemă în gestionarea epidemiei acum, în spitale, nu ține de paturi sau aparatură, ci de personalul medical insuficient. Prefectul a mai spus că presiunea pe cadre ar putea fi mai mare, în condițiile în care e nevoie de creșterea capacității de vaccinare într-un timp foarte scurt. La acest efort ar putea participa și medicii de familie.

Prefectul a mai declarat că autoritățile din București pot acționa pentru stabilirea noilor restricții imediat ce va fi gata Hotărârea de Guvern care stabilește cadrul legal și limitele.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.