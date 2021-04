Alin Stoica, prefectul Capitalei: Vom aștepta 48 de ore de la scăderea incidenței sub 3 la mie ca să luăm o decizie în CMBSU

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a explicat că atunci când incidența scade sub 3 la mia de locuitori „nu va fi o reacție atât de rapidă”, ci se va aștepta pentru a se vedea dacă este vorba despre „o coborâre constantă”. Dacă trendul se menține descendent, spune oficialul, în termen de 48 de ore va fi convocat Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență astfel încât să se hotărască dacă se impun măsuri de relaxare.

Alin Stoica, prefectul Capitalei, despre restricțiile și incidența din București

„Vom aştepta să vedem că este o coborâre constantă. (...) Aici nu avem marjă, la 3 la mie, şi atunci trebuie să aşteptăm un pic şi probabil că vom aştepta 48 de ore până când vom lua o decizie. (...) Nu va fi o reacţie atât de rapidă cum a fost la 3,5 la mie, ci vom aştepta un pic să vedem că trendul de scădere se menţine şi nu este niciun fel de pericol să se întoarcă. (...) Dacă trendul se menţine descendent, avem 48 de ore la dispoziţie să ne întrunim în Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi să luăm hotărârea”, a declarat Alin Stoica, pentru Agerpres.

Bilanțul prezentat joi de autorități arată că niciun județ nu este în scenariul roșu. Doar Capitala se regăsește peste pragul de 3, având mai exact o incidență de 3,09.

Întrebat pe B1 TV, în 27 aprilie, sub ce nivel trebuie să scadă incidența pentru a fi relaxate măsurile de protecție sanitară în Capitală, Alin Stoica explica: „Există mai multe praguri. Sub pragul de 3 este permisă funcționarea restaurantelor în interior, dar parțial, și anume 30%. La fel, este permisă și deschiderea sălilor de spectacol, tot parțial, 30% din capacitate. Următorul prag este de 1,5, sub care se pot deschide la 50% atât sălile de spectacol, cât și restaurantele. La școli, pragurile sunt la 3 pentru prezența a jumătate din elevii din clasele terminale, plus elevii care învață în clasele primare, și 1 pentru prezența în totalitate a copiilor din clasele terminale, plus clasele primare”.

Restricțiile din Capitală au fost relaxate în această săptămână, ca urmare a faptului că incidența a scăzut sub pragul de 3,5 la mia de locuitori. Astfel, inclusiv în weekend carantina de noapte va începe de la ora 22 și magazinele vor putea rămâne deschise până la 21. Totodată, s-au redeschis sălile de fitness.

În noaptea de Înviere, însă, circulația persoanelor va fi permisă chiar și pe timpul nopții, dar doar pentru mersul la biserică.

„Toată noaptea (de Înviere, n.r.) este voie să se circule, pentru că derogarea este dată între orele 22 și 5, și acestea sunt orele de interdiciție de fapt, deci pe toată noaptea avem voie să circulăm, dar doar pentru biserică. Există slujbă până târziu, până aproape de dimineață, până spre 4, acea slujbă de până la 1 este cea la care majoritatea credincioșilor participă, dar mai există o mică parte dintre credincioși care stau la toată slujba, și asta înseamnă 4 dimineața”, mai spunea Alin Stoica, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.