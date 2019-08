Senatoarea PNL Alina Gorghiu a evitat joi seară să comenteze declarațiile președintelui USR, Dan Barna, potrivit cărora tragedia de la Caracal nu ar fi avut loc dacă ar fi fost el președinte. În legătură cu cazul crimelor care au șocat România în ultimele zile, Alina Gheorghiu a spus că ce s-a întâmplat la Caracal ilustrează un sistem al statului românesc aflat în metastaze.

“Fiecare are zile mai bune sau mai puțin zile când face declarații în spațiul public. Ce nu veți vedea de la mine, nu voi intra în jocul pe care îl așteaptă stânga să îl facem, să ducem o polemică deschisă sau subterană cu cei din USR! Experiența mea nu foarte mare de om politic, mă îndeamnă să fac apel la unitatea opoziției la fel cum a făcut președintele Klaus Iohannis. Realitatea din spatele cazului Caracal este un sistem al statului românesc aflat în metastaze. Ce vedem la Interne? Vedem un ministru interimar, de asemenea interimar la toate inspectoratele de poliție din țară, un deputat de Buzău care iese și devaluează toată încrengătura în IPJ Buzău și cere ministrului de Interne să facă audit acolo, vedem puroi în toate instituțiile din România”, a declarat Angela Gheorghiu în direct la emisiuena ‘Dosar de politician’.

Ea sugerat că este posibil ca Viorica Dăncilă să nu fie aleasă candidate PSD pentru alegerile prezidențiale.

“Deocamdată sunt doi contracandidați la alegerile prezidențiale, președintele Klaus Iohannis și domnul Barna. Doamna Dăncilă nu a trecut prin acel Congres prin care se anunță candidatul. Se vorbește în culisele politicii că este posibil să nu mai existe această candidatură.

Am tăria să nu atac USR-ul chiar dacă ne vor provoca în această campanie electorală. Îmi doresc un USR care înțelege miza acestor alegeri. Îmi doresc să vedem după 24 noiembrie un USR capabil să dialogheze cu noi pentru intrarea la guvernare, e posibil să se întâmple în luna decembrie”, a mai declarat Angela Gheorghiu.

