Alina Gorghiu: „Dativ și acuzativ nu sunt nume de planete din Războiul Stelelor, cum cred unii de la PSD” / Senatoarea PNL, lecție de democrație pentru absenții din plen (VIDEO)

Democrația înseamnă să faci ce-ți cer Constituția și decența politică, chiar dacă nu îți face plăcere, a declarat, luni, înainte de votul de învestitură, senatoarea PNL Alina Gorghiu, referindu-se la PSD, care a ales să nu participe la ședința, în încercarea de a bloca procedura prin lipsă de cvorum.



„Dacă votul de astăzi va fi pozitiv, și n-am niciun fel de ezitare să cred că vom învesti astăzi cabinetul Orban, acest Guvern va intra deja în pâine. Nu mă mir că PSD a fugit, astăzi, din sală. A absentat de la consultările de la Cotroceni, așa cum lipsește astăzi de la vot. Democrația înseamnă să faci ce-ți cer Constituția și decența politică, chiar dacă nu îți face plăcere. Nu vreau s-o văd zâmbind fals, în sală, pe doamna Dăncilă, mimând că îi face plăcere să cedeze puterea, după demiterea prin moțiunea de cenzură, dar mă așteptam ca PSD, partid parlamentar mare, să respecte Parlamentul și să fie prezent la învestitura Guvernului Orban. Să le fie rușine”, a declarat senatoarea PNL Alina Gorghiu, în plenul reunit al Parlamentului.

