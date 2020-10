Alina Gorghiu, despre alegeri: „Mi se pare complet imoral ca mandatul unui Parlament să fie prelungit de membrii lui” (VIDEO)

Luni seara, Alina Gorghiu a discutat în platoul B1 TV despre organizarea alegerilor parlamentare din acest an, dar și despre situașia epidemiologică din Europa. Senatoul PNL a precizat faptul că în toate statele Europei sunt luate măsuri mai aspre pentru combaterea pandemiei, în funcție de incidența cazurilor de COVID-19.

„Situația României nu e singulară. Trăim într-o Europă, într-un mapamond confiscat de acest virus. Măsurile sunt cam aceleași peste tot, mai restricitve în anumite țări, unde indicele este mult mai mare, pentru că sunt țări precum Cehia care au ajuns pe la 8-9 la 1.000 și țări precum România unde măsurile sunt anunțate de ceva vreme, au fost anumite incoerențe în comunicare publică, precum cazul bucureștiului, dar asta nu înseamnă că Guvernul nu a anunțat măsurile din timp”, a precizat ea.

Senatorul PNL a reamintit și de situația întâmpinată în cursul verii, când Parlamentul a întârziat Legea Carantinei, iar persoanele testate pozitiv pentru SARS-CoV-2 au putut părăsi unitățile medicale fără măsuri de precauție.

„Lege carantinei a fost o mare problemă. Întârzierea aceea din Parlament a făcut ca peste 5.000 de bolnavi de COVID-19 să plece din spitalele din România în societate, fără niciun fel de măsură de precauție”, a amintit Alina Gorghiu, pentru B1 TV.

Cu privire la alegerile parlamentare d eanul acesta, Alina Gorghiu a precizat faptul că România nu este singurl stat ca organizează un scrutin în timpul stării de alertă și a reamintit condițiile în care s-au ținut alegerile locale din 27 septembrie, cu respectare normelor sanitare în timpul procesului de vot.

„De multe ori se vorbește despre alegeri fără să spunem exact că ele nu pot fi amânate după bunul plac al oricui. Alegerile, așa cum sunt ele prevăzute de Constituție, mandatul actualului Parlament expiră pe 22 decembrie. El poate fi prelungit în condiții limitativ prevăzute de Consituție, dar mi se pare complet imoral ca mandatul unui Parlament să fie prelungit de membrii lui. Mai ales că acel Parlament ar funcționa cu puteri reduse, fiind un Parlament care nu ar putea, de exemplu, să dea legi organice dacă ai avea nevoie de o legislație importantă. Nu ai cum să votezi un buget pe 2021 cu acel Parlament.

Mă uitam la alegerile făcute de alte state. Nimeni nu spune că se organizează alergii în stare de urgență și în alte state, nu doar în România. Spre exemplu SUA va avea alegeri pe 3 noiembrie, Canda – alegeri în diverse provincii pe 24 octombrie, Lituania 11 și 25 octombrie alegeri parlamentare în cele două tururi, Cehia, Eleveția, Italia, Germania, Muntenegru, Macedonia și așa mai departe. Sunt zeci de state europene care fac alegeri.

Uitându-ne la alegerile locale, constatăm că procesul electoral a fost foarte bine organizat. (...) Din păcate, Guvernul României nu a putu să țină și acele petreceri care s-au desfășurat ulterior în matca lor, adică fără petreceri”, a declarat Alina Gorghiu.

