Alina Gorghiu, despre declarația lui Marcel Ciolacu: Am văzut și un soi de notă disperată. E un PSD care simte nevoia să fie băgat în seamă (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat, joi seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că a văzut în declarațiile făcute de Marcel Ciolacu un „soi de notă diseperată” și consideră că este „un PSD care simte nevoia să fie băgat în seamă”.

„Am văzut declarațiile domnului Marcel Ciolacu. În afară de limbajul colorat, tipic pentru dânsul, doamna Firea și colegii din PSD, am văzut și un soi de notă disperată. E un PSD care simte nevoia să fie băgat în seamă. Sigur, ceea ce știe la fel de bine PSD, ca și Marcel Ciolacu, este faptul că, în acest moment, actorul constituțional decident cu privire la desemnarea premierului este președintele Klaus Iohannis. Luni vor fi consultări cu delegațiile partidelor politice, consultări de asemenea prevăzute în Constituție și în conformitate cu articolul 103 din Constituție, președintele Republicii are următoarele două variante: să desemneze, să dea mandat unui premier pentru partidul care a câștigat majoritatea absolută în Parlament, și dacă ne uităm pe rezultate constatăm că nu există o asemenea perspectivă, nu există un partid care să aibă majoritatea absolută în Parlament, sau dă acest mandat unui premier desemnat care să genereze acea majoritate în Parlament. Deja știți că această etapă este formalizată, în sensul în care liderii a trei partide au agreat, astăzi, în prezența președintelui Klaus Iohannis, să cristalizeze această majoritate parlamentară. Vorbim de Partidul Național Liberal, USR Plus și UDMR”, a afirmat ea.

Totodată, aceasta e convinsă că indiferent de premierii pe care PNL sau USR Plus i-ar fi desemnat, PSD ar fi avut critici.

„Este în firescul opoziției să aducă critici la premierul desemnat de PNL. Aș fi fost surprinsă să nu fie așa, m-ar fi deranjat profund dacă domnul Ciolacu lăuda premierul desemnat de PNL, deci, nu e nimic nelalocul lui. Ce îmi doresc este ca luni, după consultări, să avem o propunere de premier desemnat de președintele României, pentru că avem nevoie rapid de o majoritate sănătoasă de dreapta, formalizată, în Parlament, de un Guvern învestit până la finalul anului, sper eu, pentru că, dacă alegerile parlamentare au trecut, să știți că pandemia a rămas, îmbolnăvirile sunt în continuare, buget pe 2021 tot este necesar și ar trebui să fie prioritate zero pentru viitorul cabinet, reforme de implementat, slavă cerului, o să tot avem”, a mai spus Alina Gorghiu.

