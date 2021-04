Alina Gorghiu, despre numirea Ioanei Mihăilă la Ministerul Sănătăţii: Am încredere în opţiunile făcute de colegii de la USR PLUS

Alina Gorghiu a declarat, duminică, că are încredere în alegerea USR PLUS privind desemnarea Ioanei Mihăilă pentru funcţia de ministru al Sănătăţii.

„Nu o cunosc pe doamna ministru, dar am încredere în opţiunile făcute de colegii noştri de la USR PLUS şi dau credit oricărui om care, cu expertiză în spate, cu dorinţa de a face reforme şi, sigur, în capacitatea domniei sale de a gestiona un portofoliu foarte greu. Şi mai cred un lucru: să ştiţi că femeile sunt foarte atente la mesajele pe care le dau, în general, şi gestionează bine şi partea administraţiei centrale. Mă bucur că e a doua femeie din Cabinetul Cîţu. Eu sunt supărată pe lucrul acesta. (...) Premierul a fost legat de mâini şi de picioare în constituirea Guvernului, fiecare partid şi-a propus miniştrii. Eu nu sunt unul dintre oamenii politici care îşi doreşte executiv, eu dintotdeauna am spus că pentru mine e foarte importantă activitatea parlamentară şi cariera parlamentară (...) dar e greu ca într-o societate în care tu ai 52% femei să nu ai decât două femei în cabinetul tău”, a afirmat aceasta, la Prima TV, conform News.ro.

Ea a mai spus că îşi doreşte ca pe viitor să se „echilibreze povestea cu genul” în Guvern.

Ioana Mihăilă a depus jurământul de învestitură în funcția de ministru al Sănătății miercuri

Amintim că Ioana Mihăilă a depus, miercuri, jurământul de învestitură în funcția de ministru al Sănătății, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.

„Preluați astăzi un minister foarte complicat”, i-a transmis președintele Klaus Iohannis, care a ținut să precizeze că se bucură că membrii coaliției de guvernare au ajuns la un consens după o săptămână de tensiuni.