Alina Gorghiu, despre propunerea lui Meleșcanu pentru șefia Senatului: 'Este o cale lamentabilă aleasă de PSD. Se face de râs în fața propriului electorat' (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a susținut, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, că PSD s-a făcut de râs în fața propriului electorat prin propunerea ca Teodor Meleșcanu să preia conducerea Senatului.

Gorghiu a declarat că pentru opoziție proiectul referitor la președinția Senatului este dificil de realizat, însă a subliniat că negocierile se vor purta până în ultimele momente.

”Proiectul cu președinția Senatului este un proiect destul de dificil de realizat de opoziție pentru că în acest moment, această opoziție n-a reușit să se coaguleze în realitate. Mi-ar plăcea să cred că vom reuși lucrul acesta până marți.

PSD, în momentul acesta, are o alegere dificilă de făcut pentru că realmente te faci de râs în fața propriului electorat să arăți că nu ai un om din interioriul partidului pe care să-l susții pentru a doua funcție în stat. Eu înțeleg strategia doamnei prim-ministru, dar este o cale lamentabilă aleasă de PSD și de doamna Dăncilă pentru a destructura ALDE, și anume propunerea pentru domnul Meleșcanu de a fi candidatul la Senat”, a declarat Gorghiu.

Aceasta a precizat și că momentul alegerii noului șef al Senatului este unul care va testa capacitatea opoziției de a lucra împreună.

”În acest moment, ne vom testa capacitatea și disponibilitatea opoziției de a lucra împreună. Prima șansă aparține candidatului susținut de PSD, însă vă rog să nu mă subestimați, ne jucăm toate cărțile până în ultima secundă.

Domnul Meleșcanu, la vârsta domniei sale, cu o carieră politică controversată în spate, ar fi putul să își pună problema «măcar îmi anunț foștii colegi de ALDE de această candidatură» pentru că în această situație, să știți că nu din cauza PSD va rămâne, în principal, ALDE fără grup. Însă cel care este lipsit de principii, de etică, care a făcut PSD în campania din 2014 să piardă alegerile prezidențiale, gestionând prost votul prin corespondență, cel care era ministru de Externe și acum în mai 2019, când s-au pierdut alegerile parlamentare de ALDE, cu 4%, acest om a trădat ALDE și din cauza acestui personaj, ALDE va rămâne fără grup în Senat dacă se concretizează candidatura de la PSD”, a mai spus Alina Gorghiu.

