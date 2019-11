Alina Gorghiu: „Discursul Vioricăi Dăncilă despre diaspora a fost înfiorător, iar conferința s-a încadrat în aceeași propagandă tipică PSD” / Ce a spus senatoarea PNL despre gafa cu „aria cercului” (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că poziția Vioricăi Dăncilă vizavi de diaspora din conferința electorală de marți „a fost înfiorătoare”, catalogând discursul per ansamblu drept „aceeași propagandă tipic pesedistă”.



„Ce m-a deranjat la conferința doamnei Dăncilă a fost aceeași propagandă tipic pesedistă, cu care ne-a obișnuit. La întrebările legate de justiție, răspunsul a fost constant «nu știu», «habar n-am», «nu sunt jurist», «n-am auzit de OUG 13», deși astăzi ați văzut scrisoarea pe care doamna Dăncilă a transmis-o tuturor eurodeputaților din toate țările membre ale Parlamentului European, în care sprijinea fervent toate modificările la OUG 13, care l-ar fi ajutat la vremea aceea pe domnul Dragnea, patronul dânsei politic”, a declarat Alina Gorghiu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Așadar, senatoarea PNL i-a reproșat Vioricăi Dăncilă și partea de discurs despre diaspora, dar și cea referitoare la protestul din 10 august 2018, când jandarmii au reprimat violent mitingul antiguvernamental al diasporei.



„Discuția despre diaspora a fost înfiorătoare. Să ajungă Viorica Dăncilă să spună «noi am organizat alegerile», textual a spus așa ceva, când ai avut miniștri care au generat toate cozile acelea din diaspora, umilința celor din diaspora, apelându-i, într-un moment în care probabil nu și-a controlat discursul, cu «ăștia», și citez din doamna Dăncilă, și până la momentul când dânsa vorbește despre protestul din 10 august, fără să înceapă cu scuzele pe care un prim-ministru în funcție ar fi trebuit să le transmită tuturor celor care au participat și celor care sunt în România și în diaspora. Singurul comentariu a fost «am fost în concendiu și n-am știut». S-a spălat pe mâini”, a adăugat Alina Gorghiu.



Referitor la momentul în care Dăncilă n-a știut să răspundă la întrebarea „care este aria cercului, Alina Gorghiu nu crede că acesta a fost relevant. Totuși, spune ea, explicația șefei PSD, prin care aceasta a continuat să suțină că este specialistă în matematică, a arătat „micimea” sa.



„Nu cred că această gafă a doamnei Dăncilă a fost relevantă. Pe mine m-au deranjat sau m-au dezamăgit, în principal, alte declarații, de substanță. Până și la greșeala aceasta nu m-a deranjat faptul că n-a știut, putea să spună că nu știe, dar după ce că nu știi să le explici jurnaliștilor că de fapt tu ești foarte bun la matematică și să-i inviți să le arăți cât de expertă ești în matematică arată micimea unui om, care trebuie să arate a păun de fiecare dată când e incapabil să exceleze într-un domeniu”, a mai spus Alina Gorghiu.

