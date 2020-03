Alina Gorghiu: Guvernul PNL va trebuie să pregătească milioane de euro, pentru că PSD nu a transpus la timp directiva UE privind prevenirea spălării banilor

Guvernul PNL va trebui să pregătească milioane de euro, „din cauza indolenței de care PSD a dat dovadă pe subiectul transpunerii directivei UE privind prevenirea spălării banilor, al cărei termen-limită era 26 iunie 2017”, a afirmat senatoarea PNL Alina Gorghiu.

„Mesaj către conducerea PSD: scoateți voi banii din buzunar pentru amenda pe care o vom plăti curând? Sau voi doar știți să faceți problemele și alții trebuie să le rezolve?!

România decontează scump guvernările PSD-iste! A făcut-o și continuă să o facă. Știu că nu pică bine niciunui român, dar asta e realitatea și, până reparăm tot răul făcut, va mai dura. Iar costul nu va fi deloc mic.

Din cauza indolenței de care PSD a dat dovadă pe subiectul transpunerii directivei UE privind prevenirea spălării banilor, al cărei termen-limită era 26 iunie 2017, Guvernul PNL va trebui să pregătească milioane de euro”, a scris Alina Gorghiu, vineri dimineață, pe Facebook.

Demnitara a explicat că, „în loc să adopte ce era obligatoriu și la timp, PSD a ales să adopte mizerii, să își bată joc de legislație, știind foarte bine că directivele UE nu sunt facultative”.

„Faptele o dovedesc. Guvernul PSD, nu primul și nici al doilea, ci abia al treilea a înaintat proiectul de act normativ către Parlament, la un an după ce termenul-limită de transpunere a directivei expirase. Exact în iunie 2018. Și, ca și cum nu era de-ajuns, același PSD, mizând pe avantajul că are majoritate în Parlament, a ignorat cu nesimțire toate argumentele repetate ale Opoziției. În toți anii cât am fost în Comisia juridică a Senatului, dar chiar și după aceea, pot să vă spun că acest proiect a fost amânat de zeci de ori!

Și, deși directiva trebuia transpusă în 2017, a fost votată abia în 2019!

PSD a arătat și de această dată că nu îi pasă absolut deloc de România și de români.

PSD a boicotat România, ne-a făcut de râs la nivelul UE și a demonstrat ca respectul pentru democrație e egal cu 0!

Din păcate, cei care vor deconta sunt românii!!!! Pentru că din banii contribuabililor va fi plătită amenda exorbitantă care va veni.

#faraPSD #AlinaGorghiu #senatorPNL”, a explicat Alina Gorghiu.