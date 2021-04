Alina Gorghiu: Îl susținem pe premierul Cîțu și acest Guvern de coaliție

Alina Gorghiu a declarat că PNL îl sprijină pe premierul Florin Cîțu, în contextul crizei politice din coaliția de guvernare, declanșată după demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu.

“Îl susținem pe premierul Cîțu și acest Guvern de coaliție și pentru noi, ca partid principal al acestui Guvern, nu există o altă soluție politică de guvernare și subliniez acest lucru, decât această formulă actuală, PNL, USR PLUS, UDMR și electoratul de dreapta sunt convinsă că-și dorește ca ea să meargă mai departe. USR PLUS nu are nici un fel de argument împotriva premierului Cîțu. Probabil au fost niște reacții emoționale, care vor fi depășite”, a declarat Alina Gorghiu, potrivit RFI.

Senatoarea PNL consideră că USR PLUS trebuie să facă o nouă propunere de ministru al Sănătății, în locul lui Vlad Voiculescu: ”Astăzi, împreună cu premierul noi așteptăm propunerea unui nou ministru al Sănătății din partea USR PLUS. Sunt sigură că cei de la USR PLUS dispun de suficienți specialiști în Sănătate, care au capacitatea să conducă acest minister”, potrivit RFI.