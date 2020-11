Alina Gorghiu: Marcel Ciolacu a uitat de ce a pierdut trei rânduri de alegeri și un referendum, dar sper ca pe 6 decembrie să îi amintească persoanele care vor veni la urne (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a intervenit, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician”, și a dezmințit câteva lucruri pe care le afirmase Marcel Ciolacu în aceeași emisiune. „Lucruri care sunt false, sunt manipulări și minciuni pe care le-au practicat cei din PSD și în campania de prezidențiale și în campania de europarlamentare, și în campania de locale”, susține liberala, care a subliniat că „este o minciună că PNL va mări TVA, că este o minciună că PNL taie pensiile și salariile”.

