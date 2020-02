Alina Gorghiu (PNL): Dacă CCR a luat decizia de luni pe baza unor declarații politice, este practic moartea logicii juridice

Senatoarea PNL Alina Gorghiu este de părere că Ludovic Orban poate fi propus premier în continuare, în ciuda deciziei luate luni de Curtea Constituțională a României.

„Desigur! La cum am văzut comunicatul și la declarațiile pe care le-a dat domnul Dorneanu și la cum știm și noi Constituția, atributul desemnării premierului aparține președintelui”, a afirmat Alina Gorghiu, la RFI.

Declarația liberalei vine în contextul în care Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea conflictului între președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oară a lui Ludovic Orban în funcția de premier. Decizia judecătorilor constituționali nu îi interzice lui Iohannis să îl nominalizeze pe Orban ca premier, dar îi impune să aleagă un prim-ministru ce poate strânge o majoritate în Parlament. (Detalii AICI)

„Am auzit și eu declarațiile președintelui Curții, domnul Dorneanu, din care am desprins că a existat un conflict între președinte și Parlament, generat mai ales de declarații politice, înțeleg, ale premierului desemnat, în același timp președinte al PNL. Pentru mine este foarte greu de înțeles acest lucru. Am chiar emoții, poate au contat și declarații ale mele, ale colegilor mei, că și noi am susținut anticipatele și tare mă tem că de acum încolo vom putea genera fără să vrem conflicte juridice de natură constituțională între președintele României și Parlament. Dacă este așa, este practic moartea logicii juridice”, a adăugat Gorghiu.