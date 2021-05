Alina Gorghiu (PNL), despre PNRR: Indiferent de toanele unui parlamentar sau ale unui partid, prioritatea zero este să reușim să depunem până la finalul lunii un proiect articulat (VIDEO)

Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a declarat, luni, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că ”indiferent de toanele unui parlamentar sau ale unui partid”, prioritatea este ca până la finalul lunii mai, să fie depus la Bruxelles Planul Național de Redresare și Rezilientă (PNRR).

”De dragul democrației, acest proiect trebuie să reușească pentru că vorbim de fonduri foarte importante, aproximativ 30 de miliarde de euro care sunt absolut necesare pentru toate proiectele de investiții din România. Indiferent de toanele unui parlamentar sau ale unui partid, cred că prioritatea zero este să reușim să depunem până la finalul lunii un proiect articulat. De aceea s-a și deplasat premierul României la Bruxelles, împreună cu întreaga echipă de miniștri și de specialiști din Guvern pentru a convinge Comisia Europeană că proiectele noastre sunt fezabile, că sunt proiecte foarte importante.

Până mai ieri i se impunta acestui Guvern, de exemplu, că nu aduce bani pentru infrastructură. Aproximativ 27% din aceste sume de bani alocate României au fost dirijate pe proiecte de infrastructură mare, ceea ce e o prioritate zero pentru România, spre deosebire, poate de multe alte state europene”, a spus Alina Gorghiu.

