Alina Gorghiu (PNL): Orice absență duminică înseamnă un vot pentru Dăncilă. Ne dorim un scor istoric, nu din orgoliul lui Klaus Iohannis, ci pentru o Românie fără PSD în organismele de conducere ale statului (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a lansat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, un apel la vot către românii din țară și despre hotare, explicând că fiecare absență îi dă un nou imbold Vioricăi Dăncilă, contracandidata lui Klaus Iohannis în finala prezidențialelor.



„Nu vreau să dau niciun mesaj mai departe de ziua de 24 (n.r. - noiembrie). În privința zilei de 24, să știți că eu nu sunt așa de relaxată, pentru că mi-aș dori să le transmit tuturor, care ne urmăresc în seara aceasta, faptul că orice nivel scăzut de prezență la vot înseamnă indirect un vot pentru candidatul Dăncilă.



Nu este niciun mesaj cu care vreau să-i sperii, dar aceasta este realitatea. Cu cât ne vom mobiliza în data de 24 la vot, într-un procent ridicat, cu atât PSD va avea o șansă redusă de refacere a ADN-ului, de refacere a organismului, care este acum destul de afectat după pierderea guvernării”, a declarat Alina Gorghiu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebată cum ar putea fi evitat boicotul electoratului în al doilea tur de scrutin, senatoarea PNL a explicat: „Transmițând acest mesaj oricărui tip de public. Avem nevoie de fiecare vot, pentru că una este să câștigi alegerile cu un PSD la 30%, și alta este ca PSD să piardă alegerile cu 40%. Este o diferență. Validezi un candidat la prezidențiale cu un scor puternic. Ne dorim un scor-record, un scor istoric, pentru că acest scor nu este din orgoliul lui Klaus Iohannis sau al PNL, ci validează un proiect de țară, care înseamnă România normală, care înseamnă fără PSD în organismele de conducere ale statului”.

