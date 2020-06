Alina Gorghiu (PNL): PSD susține propaganda referitoare la coronavirus promovată de ruși și chinezi. Parlamentul a subminat constant acțiunile Guvernului (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu susține că acțiunile Executivului au fost sabotate „constant” în timpul crizei COVID-19. În direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, demnitara liberală a declarat că propaganda legată de coronavirus „susținută de PSD” și „de chinezi, și de ruși” a fost promovată în România de mai mulți vectori. Mai mult decât atât, spune ea, în Parlamentul României avem măsuri „care au subminat constant absolut orice acțiune” pe care a întreprins-o Guvernul Orban.



„Să vă mai spun niște informații destul de neplăcute. Vă dau exemplul județului Argeș, unde capacitatea maximă de spitalizare la ATI este atinsă. În Argeș, astăzi, au fost informații publice, dacă ai COVID-19 (n.r. – caz grav), nu te mai poți interna în spital și te duci în spitale din alte județe. Probabil că nu este singurul județ. (...) Deci situația nu e una deloc plăcută numai că, trecând de la planul realității sanitare, la planul politic, e o diferență foarte mare. În toate aceste luni a existat un sabotaj constant. De la fake news-ul pe care îl știm cu toții, cum că nu există coronavirus, nu există epidemie nici în România, nici pe nicăieri... Nu numai PSD. Să știți că această propagandă venită din est, susținută de PSD, propagandă susținută și de chinezi, și de ruși, cu site-uri și cu propagatori de mesaj de genul acesta, au fost destui în România. Că unele site-uri s-au mai închis în starea de urgență, altele, nu, dar fake news-ul acesta continuă. Avem constant măsuri în Parlamentul României, măsuri care au subminat, repet, constant absolut orice acțiune pe care Guvernul a luat-o”, a declarat Alina Gorghiu.



Cel mai recent bilanț plasează România la un total de 26.582 de cazuri confirmate de COVID-19, iar în acest context Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a anunțat că a patra etapă de relaxare, care fusese programată pentru 1 iulie, se amână.

„Haideți să le arătăm celor care ne urmăresc de unde am pornit cu toată epidemia. Momentul T0, cel la care s-a declanșat starea de urgență în România, când relativ toată lumea – marea majoritate a românilor – s-a conformat situației și a stat în case, și a respectat măsurile de restricție. Au fost, ce-i drept, luni grele pentru foarte mulți dintre români, că au stat în izolare, că au fost în carantină instituționalizată, că s-a circulat cu restricții, că economia a fost pusă pe pauză până s-a epuizat starea de urgență... A urmat etapa de relaxare treptată și specialiștii au spus în felul următor, și îmi aduc aminte că acest comitet de situații de urgență a comunicat foarte limpede un lucru – din două în două săptămâni vom face evaluarea, dacă arată bine parametrii și numărul de îmbolnăviri va fi pe trend descrescător, vom lua măsuri de relaxare treptată. S-a întâmplat acest lucru. La fiecare două săptămâni, Guvernul României, pe baza raportărilor făcute de specialiști, a ieșit public și a comunicat, în urma consultărilor cu industriile, ce măsuri de relaxare s-au luat. Sigur că în ultimele două săptămâni constantăm un trend crescător, constatăm faptul că a crescut numărul de îmbolnăviri”, a adăugat Alina Gorghiu.

