Alina Gorghiu: Regulile nu sunt făcute să împiedice pe nimeni să participe la pelerinaje, ci să protejeze sănătatea. N-a fost vorba nici măcar o secundă de prigoană religioasă / Situația din Constanța, printre cele mai grave din țară (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu, candidată la Timiș pentru un nou mandat, a abordat discuțiile iscate de Pelerinajul la Peștera Sfântului Apostol Andrei. „Singura și principala preocupare a autorităților, a guvernului Orban, a fiecărui om care are atribuții în gestionarea acestei situații pandemice este legată de siguranța românilor care participă de obicei la aceste pelerinaje și cred că nu mai este un mister pentru nimeni că în general la aceste pelerinaje sunt și multe persoane în vârstă, sunt multe persoane cu boli cronice, oameni vulnerabili și care, cum știm, participă într-o proporție mare”, a declarat demnitarul liberal, vineri, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

