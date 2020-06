Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat joi seara în emisiunea "Dosar de politician" că starea de alertă trebuie să continue pe teritoriul României având în vedere creșterea numărul de îmbolnăviri la ultimul bilanț privind COVID-19.

"Premisa de la care Guvernul PNL a pornit este cea potrivit căreia este necesară prelungirea stării de alertă. Nu poți să joci ruleta rusească cu sănătatea cetățenilor din România. Astăzi dacă ne uităm la cifre avem 250 de cetățeni români care au fost depistați cu această boală, o cifră comparabilă cu aprilie. Dacă vedem această realitate și trendul care nu a fost descendent și faptul că statele care au un risc scăzut de îmbolnăvire sunt cele care au 5 îmbolnăviți la milionul de locuitori, atunci, pe cale de consecință, concluzia de bun simț, care nu are la bază rațiune politică sau de capital electoral este aceea de a prelungi starea de alertă", a declarat Alina Gorghiu.

