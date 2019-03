Alina Gorghiu: Nu avem un Avocat al Poporului. Avem un Victor Ciorbea care este un avocat al PSD (VIDEO)

Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a anunțat vineri că liberalii au trimis o sesizare către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, organismul care este mandatat să sesizeze Comisia de la Veneția pe OUG 7/2019, prin care au fost modificate legile justiției, precum și pe OUG 90 și OUG 92 din 2018.

”Acest lucru se întâmplă pentru că nu avem un Avocat al Poporului. Avem un Victor Ciorbea care este un avocat al PSD, care n-a sesizat niciun fel de ordonanță abuzivă la CCR, care a decredibilizat o instituție acre, în mod normal, ar fi trebuit să apere statul de drept din România și democrația”, a spus Gorghiu.

Aceasta a prezentat și principalele puncte ale sesizării, care se referă, printre altele, la transforarea Secției speciale pentru anchetarea magistraților într-un parchet sine stătător și la renunțarea la principiul separării cariereilor judecătorilor și procurorilor.

„Punctele principale din această sesizare se concentrează pe transfomarea Secției speciale pentru anchetarea magistraților într-un parchet sine stătător care să nu aibă niciun fel de control ierarhic din partea procurorului general, ceea ce generează un efect major de intimidare, de presiune asupra magistraților, lucru pe care îl vedeți prin vocea fiecărui magistrat, a fiecărei instituții, instanțe sau Parchet care cere abrogarea OUG 7.

De asemenea, am contestat posibilitatea de eliberare din funcție a magistraților pentru neîndeplinirea condiției de bună reputație, un criteriu care, din păcate, poate fi interpretat arbitrar.

Un alt punct asupra căruia am insistat este legat de limitarea interimatului la 45 de zile pentru procurorii de rang înalt, care ocupă funcția prin delegare, ceea ce riscă să genereze blocaje. Deja ați văzut că DNA este în această situație, pentru că ministrul Justiției n-a făcut propuneri pentru acele funcții.

De asemenea, principiul separării carierelor judecătorilor și procurorilor a fost brusc abandonat, deși toți magistrații și-au dorit această separare a carierelor”, a mai spus Alina Gorghiu.

