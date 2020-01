Alina Mungiu-Pippidi: „Dan Barna vrea controlul absolut” / „Recrutarea lui Moise Guran, făcută pentru putere” / „Ei încearcă să-i elimine complet oamenii lui Nicușor Dan, pentru că USR era un partid de furat” (VIDEO)

Politologul român Alina Mungiu-Pippidi a afirmat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că Dan Barna „vrea controlul absolut” în USR și că încearcă să elimine „oamenii lui Nicușor Dan de peste tot de unde se poate”, pentru că nu era partidul lui, astfel că a trebuit să-l fure.

Întrebată cum comentează acuzațiile pe care mai mulți membri USR i le aduc lui Dan Barna, Alina Mungiu-Pippidi a răspuns: „E un singur cuvânt care răspunde la toate. El vrea controlul și vrea controlul absolut. Partidul, care trebuia să promoveze agenda societății civile și să fie și liberal, și ecologist, a sfârșit prin a fi un partid care, în Comisia SRI, n-a făcut altceva decât să ridice osanale SRI, care în materie de pensii n-a spus nimic relevant, care fac proiecte de legi în bătaie de joc, și sunt trimise înapoi de președinte, cum e proiectul lui Năsui, care ar fi încurajat corupția. (...) Pe scurt, nu reușesc să devină o forță pozitivă și nu mai sunt niciun partid deschis. Partidul s-a închis și e o crâncenă bătălie pentru control, în care inclusiv recrutările, cum a fost a lui Moise Guran, sunt recrutări făcute să aducă o putere mai multă unei aripi din partid și ca să facă marele plan. Marele plan este acela de care eu vorbesc de doi ani”.

În emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire, politologul a explicat că Dan Barna și apropiații săi încearcă din răsputeri să îndepărteze membrii loiali lui Nicușor Dan, pentru că, în realitate, USR nu i-a aparținut niciodată actualului lider.

„Nu reușeau nici să se înscrie la europarlamentare dacă nu era Nicușor Dan să semneze pentru ei, pentru că nu era partidul lor. Era un partid de furat. Cu toate acestea, ei ce încearcă este să-i elimine oamenii lui Nicușor de peste tot de unde se poate, să-i elimine complet”, a adăugat Mungiu-Pippidi.

