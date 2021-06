Alina Mungiu Pippidi, despre competiția pentru șefia PNL: Florin Cîțu are șanse foarte bune. Ludovic Orban, însă, a mai câștigat o dată dintr-o situație destul de similară, în care erau destul de puțini de partea lui (VIDEO)

Politologul Alina Mungiu Pippidi a comentat luni, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, competiția dintre Florin Cîțu și Ludovic Orban pentru șefia PNL. Pippidi spune că, pe de o parte, premierul ”are șanse foarte bune”, însă, pe de altă parte, actualul lider al partidului a mai obținut o dată funcția de președinte într-un context similar.

”Eu am prognozat că cine are rentele câștigă și, în acest moment, vedeți că și partidele, și țara se conduc în acest fel. (...) Cîțu, în acest moment, e la putere, pimarii îl vor, Iohannis îl vrea, înțeleg că serviciile secrete l-au înconjurat cu multă simpatie și, deci, are șanse foarte bune.

Ludovic Orban, însă, a mai câștigat o dată dintr-o situație destul de similară, în care erau destul de puțini de partea lui și a câștigat, pur și simplu, apelând la un mecanism pur politic, la sprijin pur politic de la oameni pe care i-a servit prin propriul său clientelism, un clientelism cu e în toate partidele.

Pe scurt, noi vorbim să reducem niște rente care sunt destul de modeste, cum sunt sporurile, și care nu trebuie tăiate, ele trebuie trasformate”, a comentat Alina Mungiu Pippidi.

