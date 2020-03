Alina Mungiu-Pippidi: „Nici penali, dar nici sirene oligofrene. Halal alegere!”

USR nu este primul partid „infiltrat de diverși oameni cu misiune”, dar marea problemă la el este că acesta trebuia să fie „partidul altfel”, spune Alina Mungiu-Pippidi, într-un editorial de pe România Curată.

În acest material, analista a explicat „de ce nu e posibil un partid fără lideri adevărați, vedem la USR-PLUS zilele astea cu asupra de măsură”.

„Dacă PNL și Nicușor Dan nu cădeau la o înțelegere, ne prindeau alegerile locale cu Dacian zicîndu-le lui Voiculescu și lui Dan «să se înțeleagă între ei», ca o educatoare, în timp ce marele lider Barna și cei care îl trag de sfori se dădeau peste cap să iasă intriga. Care zicea să nu iasă Dan, indiferent ce iese cu alegerile”, a afirmat Mungiu-Pippidi.

Ea a explicat că „nimeni cu scaun la cap nu ar fi pus două rînduri de candidați la toate pozițiile peste tot în țară la nivelul unei alianțe cu pretenții de fuziune în viitor. Trebuie efectiv să nu ai ce face ca să îți crești în halul acesta competiția internă, ceea ce nu rezultă deloc automat în creșterea calității, ci doar în pierdere de timp, de resurse, în adversități inutile. Timp în care poate făceai abecedar politic și administrativ cu «noua clasă politică», că Doamne ferește cu trei întrebări de licență despre statul de drept s-ar putea întîmpla ca la bacul lui Funeriu cu noua clasă politică. Oricum, asta ar trebui făcut cu timpul, educație, nu campanie permanentă și în interior cînd nu e în exterior. Nu era nevoie în politică de o masă de semidocți care au ambiția să mai schimbe și Constituția (dar nu, Doamne ferește, Legea Siguranței Naționale. Nu i-am auzit să protesteze cînd Cîțu a venit cu ideea să băgăm achizițiile IT prin CSAT ca să nu mai ținem licitații).

„USR nu e primul partid infiltrat de diverși oameni cu misiune, dar jalea mare la el este că acesta trebuia să fie «partidul altfel». Că veni vorba, amuzantă mărturia recentă a lui Valer Marian că se făceau intervenții de la generali SPPca să fie pus pe listă la PMP Daniel Funeriu; asta ar explica în sfîrșit performanța de a pune camere de supraveghere a elevilor la examene în școli care nu aveau internet, poate și toaleta în curte. De unde sunt ei, SPP, SRI, SIE, armată, nu mai contează, impactul lor se vede. Restul răului e făcut de amatorismul veleitarilor care au intrat în partide și care se simte mai tare la cele noi din cauza democrației interne social media. Ariel, coadă de purcel, drăguț ca un caniș, o mică sirenă cam oligofrenă a fost votat pe locul 2 pe listele USR pentru CGMB de sute de membri USR. El face parte dintre oamenii care se întorc din diaspora fie că nu erau buni de nimic nici pe acolo, fie că fuseseră expediați cu misiune să își facă o istorie pentru a fi recuperați.

Te crucești cînd vezi oameni cu doctorat care par să nu fi avut niciodată intenția să predea sau să cerceteze în domeniul lor (preferatul meu e Stancu Viziteu din Comisia SRI), oameni care au tras clopotele la biserica protestantă sau au cerșit în Norvegia (azi deputați USR) sau oameni care au împușcat pe diverși, fiind de meserie bodyguarzi într-un mediu mafiot (USR Turda). Ce să mai spun de Vlad Voiculescu, copia lui Tianu Burduja de la PNL, adică băieți din familii privilegiate și cu conexiuni profunde, nu accidentale, cu vechiul regim și reîntruparea sa sub formă capitalistă după 1989, trimiși la studii și apoi continuu pregătiți să ajungă la putere? Ca întrebare colaterală pentru șefii PLUS, agenți acoperiți avem cu toții, în partide, ba chiar și în ONG-uri, PSD are și pe descoperitul conferențiar SRI Tudose (un erou al luptei anti-Dragnea), am avut și un partid al unui general aliat cu Băsescu și cu Ponta pe rînd (Oprea), dar cum se face că la voi, plusiștii, sunt atîtea conexiuni cu Securitatea? Vouă chiar nu vi se pare că dă pe dinafară? Minori securiști care trebuie să fie politicieni, copii de securiști care e musai să fie miniștri sau primari anticomuniști ca să șteargă securismul părinților (de care au uitat să ne spună), avocați benevoli cu trese, voi chiar nu puteți face curățenie, securismul e așa, o parte intrinsecă, dacă o extirpați urmează hemoragia și la morgă?”, mai adăuga Alina Mungiu-Pippidi.

Nu în ultimul rând, ea susține că „oamenii cu pregătire bună s-au cam strîns pe acasă, din cîte aud, că nu e idealul nimănui care are ce face în viață să facă zilnic referendum online reinventînd roata. Iar să te întreții la cafeneaua anticomunistă cu toată plodimea care a stat pe la facultăți străine din banii Securității spălați de părinți sau cu cele mai oligofrene sirene e mai rău decît masochism. Liderii, dacă există, ar trebui să facă un mecanism să deosebească grîul de neghină, degeaba au atras atîția oameni de bună credință dacă se face un numitor comun. Fără penali, sigur, dar și fără sirene oligofrene.

Uneori, cînd vezi pe cîte unul care pare că știe ce vorbește dincolo de sloganuri, gen Stelian Ion sau Tudor Benga, te întrebi ce face și cît mai rezistă el acolo. E incredibil ce puține lucruri de calitate există în scris, fie și pe un blog, despre viitoare reforme de la acești mari reformatori care stau să țîșnească. Și avînd în vedere că PNL se umflă zilnic cu traseiști pe lîngă Calimenții lor, rezultatul reunificării finale la guvernare e de pe acum previzibil. O să îi regretăm pe Radu Berceanu, Petre Roman, Valeriu Stoica, Victor Babiuc, adică vechea clasă politică ce nu se putea compara nici ca leadership, nici în materie de competență cu terciul care ni se pregătește pe post de alternativă la PSD”.