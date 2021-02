Alina Mungiu-Pippidi: ”Nu trece zi în care să nu auzim că a plecat cineva din USR  Și mai impresionant, nu trece zi fără ca USR să numească oameni din circuitul securist sau militar” / De ce votanții USR nu pot controla partidul

Politologul Alina Mungiu-Pippidi analizează, într-un articol de opinie publicat pe site-ul România Curată, situația din USR, care se confruntă cu tot mai multe plecări din partid. Sub titlul ” De ce votanții USR nu pot controla partidul”, Pippidi remarcă faptul că pe zi ce trece, apar tot mai mulți oameni, veniți din „societatea civilă veritabilă” care decis să părăsească formațiunea politică, însă, în acelaați timp, ”nu trece zi fără ca USR să numească oameni din circuitul securist sau milital”.

”Nu trece zi în care să nu auzim că a plecat cineva din USR care venea din societatea civilă veritabilă, din zona ecologistă, sau urbanistă, sau civică. Dumitru Dobrev, care are marea calitate de a-l fi apărat pe Vlad Teohari, candidatul ales de diaspora cînd gașca de conducere i-a invalidat mandatul (mai tîrziu au trebuit să dea înapoi, dar prea tîrziu) și Florina Presadă (ex CERE) sunt doar ultimii. Și mai impresionant, nu trece zi fără ca USR să numească oameni din circuitul securist sau militar, astfel că în ministerele lui Năsui, Stelian Ion, Voiculescu, Ghinea sunt numiți, cu costuri de imagine publică adesea, oameni care nu sunt noi deloc, care au lucrat sub Băsescu (și cu salarii plătite de servicii), sub Teodorovici, sau sub n miniștri PSD. Te întrebi de ce plătește USR asemenea costuri de imagine, răspunsul este simplu: nu au ce face. Cineva trebuie să controleze domeniile pe care le păstoresc acești tineri fără experiență managerială, fără diplome adecvate și care au ajuns să dețină cele mai mari bugete nu pentru că au luat 15 la sută la alegeri, ci tocmai pentru a numi oameni din sistem cu o misiune, care vin acolo să facă tot ce făceau sub Băsescu sau Teodorovici. Nu le e teamă că plătesc costuri pentru că dacă ajungi să deții asemenea portofolii pe cale de aranjamente și nu că te-a votat publicul e probabil că se va găsi și pe viitor o cale să evităm publicul”, scrie Mungiu-Pippidi.

Asfel, precizează politologul, ”întrebarea care se pune este de ce publicul USR, care a avut cea mai mare contribuție din toți votanții la ascensiunea partidului, nu face nimic să oprească plecarea unor oameni cu caracter”.

Un răspuns ar fi acela că, în general, votanții nu mai au influență după ce aceia pe care i-au ales au ajuns în Parlament.

”Dar votanții USR nu sunt precum cei ai PSD sau ai PNL. Ei sunt toți online, cu o bază economică, toți activiști pe mediile sociale, au alte instrumente decît pensionarii care votează PSD ca să le crească pensiile și să le subvenționeze cineva rețetele. S-au format făcînd trolling la PSD și semnînd petiții. De ce sunt brusc tăcuți cînd oamenii buni pleacă, cînd dovezile că numirile de gașcă și rețele securiste devin zilnice? O parte or fi plecat după AUR, o parte s-o fi scîrbit, dar un milion de oameni care au semnat pentru Fără penali sunt totuși un milion de oamni care au afirmat public că etica e importantă pentru ei. (...) De ce nu avem la ora asta o comisie a votanților care să investigheze ce se intîmplă la USR, desemnată prin vot? De ce nu există o petiție Opriți declinul moral al USR, de ce nu auzim grupuri de diverse orientări care își fac platforme să susțină ideile lor aflate în pericol? Sau criteriul cu CNSAS și firmele Securității chiar nu era al nimănui, doar spoială, milionul doar unul de manevră, care a pus botul la această propunere nepratică și populistă că așa dădea bine?”, mai notează Pippidi.

”Al doilea răspuns este că există un cadru, pur intern, cel al spațiului digital numit Poiana lui Iocan, pe care Ghinea îi spunea lui Barna să-l închidă, că opinia publică a partidului era contra lor. Ei, nu o mai fi chiar contra lor odată ce au funcții de împărțit, dar sfatul era prost, are aerul că cine se exprimă acolo nu mai face nimic altceva, deci a-i lăsa să se descarce cum face dl Barna, între timp vicepremier, e foarte bine pentru grupul care a capturat USR”, continuă Pippidi.

În ceea ce privește atitudinea votanților, analistul politic vorbește despre ”o societate civilă fabricată, oameni plasați strategic la administrarea siturilor, și deodată e liniște, ajutată și de o guvernare de pandemie”.