Pippidi: Baza de la Deveselu a dus la un ritm de înarmare a Rusiei mai mare. România nu ar trebui să cheltuiască atât pe Apărare / Băsescu: Sunteți într-o pasă antiamericană. Liniștea casei dvs. e garantată de alianța cu SUA

Alina Mungiu-Pippidi consideră că baza de la Deveselu a provocat o înarmare a rușilor mai accelerată decât dacă acest sistem nu ar fi existat. Politologul mai este de părere că România investește prea mult în apărare. Declarațiile lui Pippidi, făcute pentru B1 TV, au determinat o intervenție a lui Traian Băsescu. Fostul președinte a ținut să prezinte o părere contrară.

„Cred că baza noastră de la Deveselu a contribuit la perceperea de către Rusia a unei mari amenințări NATO și asta a dus la un ritm de înarmare a Rusiei mai mare decât ar fi avut loc altfel”, a declarat Alina Mungiu-Pippidi, pentru B1 TV.

Contraargumentele lui Băsescu au venit imediat:

„O politică consolidată a relației cu SUA n-a făcut numai România, ci toate statele din estul Europei, toate statele fostcomuniste, inclusiv Viktor Orban (Ungaria). Motivul e simplu: într-un fel se simte securitatea când ai frontierele la Atlantic și cu totul altfel când ai frontierele la Marea Neagră și la Marea Baltică. Or șefii stat din estul Europei, fostele state comuniste, au făcut o politică de loialitate față de SUA, fiindcă le-au considerat pilonul de securitate major pentru estul Europei.

La un moment dat, SUA și-au pus problema pasului înapoi nu numai din Asia Centrală, pas înapoi pe care l-au făcut și acum îi costă, ci și din estul Europei. Au fost summitul din 2008, care a pus Marea Neagră pe hartă, dar a fost și summitul din Țara Galilor, unde nu România de capul ei a cerut prepoziționarea echipamentelor de prevenire și de descurajare a unei intervenții rusești chiar în teritoriul NATO, ci mai multe state europene din Europa de Est.

Acum se văd trupe, atât cât se văd, dar e preopoziționat echipament pentru o intervenție americană masivă în favoarea securității statelor din estul Europei”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.