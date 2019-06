Oligarhul Plahotniuc, protejat de serviciile secrete românești. Alina Mungiu Pippidi: ''E momentul să faceți voi, aranjorii români care ați pierdut cheia băiatului ăsta, oferta unui elicopter...''

În acest context al nepăsării României în privinţa situaţiei din Republica Moldova, apar şi acuzaţiile potrivit cărora Vladimir Plahotniuc este sprijinit din plin de oficialii de la noi, informează B1 TV. Politologul Alina Mungiu Pippidi spune că oligarhul este apropiat şi protejat al serviciilor româneşti, care acum ar trebui să depună eforturi să îl scoată din Moldova.

”Democrația de la Chișinău este amenințată serios de câțiva ani, culminând în aceste zile, de un "oligarh", de fapt un băiat de cartier ridicat cu ajutorul crimei organizate din serviciile secrete pe culmile afacerilor și politicii. Unul dintre numele lui (presa zice că are are trei pașapoarte, românesc, rusesc și moldovenesc) este Vladimir Plahotniuc și are sau a avut în slujba sa o pletoră de analiști români, inclusiv unii care îl sfătuiesc pe Klaus Iohannis și care sunt responsabili de reacția slabă a șefului statului în apărarea democrației de la Chișinău, scrie Alina Mungiu Pippidi, pentru romaniacurata.ro.

Politologul, care a mai scris despre faptul că SIE şi PSD sunt susţinători ai lui Plahotniuc, are şi un sfat acum. Să îl scoată din Moldova.

”Situația a devenit tensionată. Ca în Azeria, e momentul să faceți voi, aranjorii români care ați pierdit cheia băiatului ăsta, oferta unui elicopter. Aș zice, totuși, să nu mergeți până la azil politic, dar cred că e răspunderea voastră să îl scoateți de acolo și să nu mai umflați propaganda cu Dodon și Putin pe toate canalele voastre securiste de la București. Lasăți, nu au nevoie moldovenii să le spuneți voi ce rău e Putin, că știu și ei, dar fiecare amenințare la timpul ei. Azi, luați-vi-l acasă! Un elicopter se impune pentru Vlad Plahotniuc, iar cine i-a dat pașaport românesc sigur știe de unde să-l ia și unde să-l trimită”, mai scrie Alina Mungiu Pippidi, pentru romaniacurata.ro.

Context în care aflăm de la consultantul politic Pavel Lucescu, unul dintre strategii campaniei lui Andrei Năstase pentru primăria Chişinăului, cum Daniel Ioniţă, ambasadorul nostru în Moldova, a fost singurul care nu a semnat un punct comun de vedere al ambasadorilor acreditaţi la Chişinău, în momentul în care situaţia a explodat peste Prut.

”Sâmbătă seară, la Chișinău a avut loc o întrunire de urgență a tuturor ambasadorilor țărilor UE acreditați în R Moldova. Scopul: emiterea unui punct de vedere comun asupra situației din R Moldova. Documentul a fost semnat de toți ambasadorii, cu excepția unuia singur. Ați ghicit, da? E vorba de amabasadorul României, Daniel Ioniță. Alertați, ambasadorii Franței și Germaniei au transmis informația la Paris și Berlin și abia după intervenția celor două capitale la București, Ioniță a semnat. Apropo, că e informație publică: evenimentul dedicat Zilei Naționale, organizat pe 1 decembrie anul trecut de ambasada noastră de la Chișinău la sediul acesteia, a fost sponsorizat(pe față, cu reclamă) de Fundația Edelweiss deținută de Plahotniuc”, a scris Pavel Lucescu.