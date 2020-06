Ambasadorul Adrian Zuckerman: Poporul român nu are prieten mai bun decât poporul american. România e unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA din Europa (VIDEO)

Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite în România, a transmis un mesaj special la împlinirea a 140 de ani de relații diplomatice între cele două țări. Zuckerman a subliniat că România este unul dintre cei mai apropiați aliați militari și economici ai Statelor Unite în Europa și că poporul român nu are un prieten mai bun decât poporul american. Aniversarea a fost marcată și de președintele Klaus Iohannis și de Philip Reeker, directorul Biroului pentru Europa şi Eurasia al Departamentului de Stat.

La 140 de ani de relații diplomatice între Statele Unite ale Americii și România, ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman, a ținut să transmită un mesaj special, în care a vorbit despre cooperarea dintre cele două țări. La final, diplomatul a ținut să mulțumească României pentru cei 140 de ani de prietenie.

Mesajul lui Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite la București:

