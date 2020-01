Ambasadorul american de la București: „Nu ar fi nimic mai bun pentru SUA decât să poată elimina vizele pentru România” / „Iohannis e singurul președinte care l-a vizitat la Casa Albă pe Trump de două ori”

Nu ar fi nimic mai bun pentru SUA decât să poată elimina vizele pentru România, a afirmat Adrian Zuckerman, ambasadorul american de la București, într-un interviu pentru Ziarul de Iași. Diplomatul a precizat, totuși, că lege prevede că „rata de respingere a candidaților trebuie să fie de sub 3% și acum e în jur de 10%”.

În orice caz, spune ambasadorul, autoritățile americane și Guvernul Orban vor lucra „pentru a vedea cum putem rezolva aceste lucruri, cum poate fi redusă rata de respingere, ca să ajungă de la 10% la 3% și astfel să se poată ridica vizele pentru România. De altfel, pentru a sublinia relația apropiată dintre cele două state partenere, el a subliniat că Iohannis „e singurul președinte care l-a vizitat la Casa Albă pe președintele Donald Trump de două ori și s-au întâlnit și cu alte ocazii, în alte locuri”.

„România și SUA au o relație extrem de bună. O repet, cum am spus în trecut, SUA este cel mai bun prieten al României, au ajutat România la capitolul apărării, la aspecte economice, industriale, chestiuni legate de educație. Nu ar fi nimic mai bun pentru SUA decât să poată elimina vizele pentru România. Din păcate, avem o lege care spune că rata de respingere a candidaților trebuie să fie de sub 3% și acum e în jur de 10%. Am vorbit cu președintele Iohannis, care trebuie să vă spun că e singurul președinte care l-a vizitat la Casa Albă pe președintele Donald Trump de două ori și s-au întâlnit și cu alte ocazii, în alte locuri. Le-am promis și președintelui Iohannis și prim-ministrului Orban că vom lucra cu Guvernul pentru a vedea cum putem rezolva aceste lucruri, cum poate fi redusă rata de respingere, ca să ajungă de la 10% la 3% și astfel să se poată ridica vizele pentru România”, a declarat Adrian Zuckerman.

Întrebat de reporterul Ziarului de Iași dacă se poate vorbi despre un calendar realist privind intrarea României în programul Visa Waiver, diplomatul a răspuns: „Sper să nu fie 5-10 ani, dar, din păcate, nu cred că o să fie 5 sau 10 luni. Aș intui că e ceva între aceste date, dar e greu de spus, fiindcă sunt o mulțime de lucruri și de condiții care trebuie rezolvate ca rata de respingere să se reducă de la 10% la 3%. Și cel mai important lucru, în opinia mea, este ca economia României să se dezvolte. Principalul lucru care ar trebui făcut pentru ca economia română să se dezvolte este eliminarea acestei culturi de corupție endemică ce a blocat evoluția țării la nivelul de acum. Poate să mai înainteze puțin, dar ca să facă pași mari trebuie să fie eliminată această corupție. Am scris un articol în trecut în care am subliniat că România are un potențial enorm și îmi doresc să-l dezvolte, să devină una dintre cele mai puternice țări din punct de vedere economic în Europa. Are gaz în Marea Neagră, are petrol, are minerale, are o populație educată – s-a făcut un centru de tehnologie la Cluj care este unul dintre cele mai bune din Europa –, are un potențial atât de mare care nu e exploatat și e ținut înapoi de această cultură a corupției, care trebuie să fie eliminată”.